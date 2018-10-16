Термальный источники, катание на лыжах: курорты определились с ценами на новогодние праздники

На популярных курортах украинцам предлагают скидки на отдых во время новогодних праздников. Правда бронировать туры нужно заранее. Фото: vikna.if.ua

Отдых 5 дней в Буковеле для одного человека в новогодние праздники стоит 4-5 тыс. грн. В цену не входит питание.

Новый год в Ужгороде с купанием в термальных источниках можно заказать за 2,4 тыс. грн. Трехдневное путешествие по Закарпатью - 3,1 тыс. грн, пишет Сегодня.

Скидки при раннем бронировании действуют за рубежом. Недельный отдых на горнолыжном курорте Банско в Болгарии стоит 11,2 тыс. грн ($400) для одного человека. В тариф входят завтраки, дорога на автобусе туда-обратно и проживание в 4-звездочном отеле.

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Рождество в польском Закопане обойдется 7,7 тыс. грн ($275).

Бронируют туры в Финляндию, чтобы посетить резиденцию Деда Мороза. Неделя отдыха с перелетом, проживанием и завтраками стоит 20,2 тыс. грн ($718).

"Сейчас прекрасное время покупать билеты на авиа. Хотя акционные предложения на рождественские и новогодние даты бывают редко, сейчас еще есть из чего выбрать по датам и времени вылета", - говорит менеджер столичного туроператора Владислав Кифарук.

Зимой традиционно подешевеет отдых в теплые страны. Неделя в Египте по системе "все включено" на новогодние праздники будет стоить 12,6 тыс. грн ($450). За неделю на Шри-Ланке придется выложить 19,6-22,4 тыс. грн ($700-800) в скромной гостинице с завтраками. За 10-12 ночей в Таиланде нужно отдать минимум 22,4 тыс. грн ($800), во Вьетнаме - 16,8 тыс. грн ($600).

Есть вариант поехать в Израиль на Рождественскую литургию в Вифлееме за 12,8 тыс. грн (400 евро) без перелета.

В Украине Министерство экономического развития и торговли планово будет проверять туристический бизнес. 19 сентября правительство ввело четкие критерии оценки степени рисков от туроператорской деятельности, подлежащей лицензированию. Периодичность проверок туроператоров зависит от вида туроператорской деятельности. Речь идет о выездном, въездном и внутреннем туризме. Наивысшую степень риска имеет выездной туризм.