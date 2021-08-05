Теплопроизводителей призвали подписать договора с Нафтогазом

Цены на газ в Европе и мире сейчас находятся на одной из самых высоких отметок за последние 10 лет. Фото: Елена Луценко

Местным властям стоит воспользоваться предложением Нафтогаза на закупку газа по фиксированной годовой цене. Нужно заключить контракты теплопроизводителей с газовой компанией.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства 4 августа.

"Местные руководители теперь фактически определяют, какие суммы люди получают за горячую воду и тепло в платежках. Поэтому призываю коммунальные предприятия, которыми занимается местная власть, переходить на трехлетний контракт с Нафтогазом. Там предусмотрена цена 7,42 грн за кубический метр. Такая цена будет действовать круглый год, независимо от колебаний на газовых рынках", - отметил Шмыгаль.

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Цены на газ в Европе и мире находятся на одной из самых высоких отметок за последние 10 лет.

Отопление и горячая вода по всей Украине вырастет от 40 до 75%. Тарифы будут зависеть от региона проживания. Стоимость услуг теплокоммунэнерго уже подняли в Черновцах. Это 75% роста стоимости поставки теплоносителей и горячей воды. Киев объявил о росте стоимости услуг КП "Киевтеплоэнерго". 80% киевлян получат новые платежки, которые будут выше предыдущих на 40%. Об этом рассказал председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в комментарии УНИАН.