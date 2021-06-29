Теневая экономика достигла 30% - объяснили причины

В 2020 году уровень теневой экономики в Украине составлял 30% объема официального ВВП. В 2019-м он достиг 27%. Об этом Минэкономики сообщило в аналитической записке.

Автор: Елена Луценко Рост уровня тени является меньшим по сравнению с кризисным 2014 годом

"Усложнение условий экономической деятельности, в результате введения противоэпидемических мероприятий в Украине и мире, вызвали естественное желание субъектов хозяйствования уменьшить риски потери лимитированных ресурсов. Это привело к росту тенизации экономики", - отметили в Минэкономики.

Рост уровня тени является меньшим по сравнению с кризисным 2014 годом.

"Это свидетельствует о неординарности проявлений коронакризиса. Пандемия и карантинные ограничения обусловили смену мотивации в поведении экономических субъектов. В сферах как производства, так и потребления. Это нашло отражение в интенсивности таких процессов, как тенизация доходов. Также это привело к появлению новых каналов тенизации при сужении возможности использования традиционных", - подытожили в Минэкономики.

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Низкий уровень защиты прав собственности и ликвидности фондового рынка, защиты прав инвесторов, недостаточный уровень защиты интеллектуальной собственности, несовершенство судебной системы, высокий уровень коррупции и наличие неподконтрольных территорий способствуют росту тенизации экономики.

В 2020-м дефицит госбюджета Украины составил 218 млрд грн. Это самый высокий показатель за 10 лет. С начала этого года дефицит равен 32,5 млрд грн, сообщил председатель Счетной палаты Валерий Пацкан. "Для выполнения госбюджета правительство взяло займ в 640 миллиардов гривен. Однако привлекать средства на приемлемых для нас условиях становится все сложнее", - отметил Пацкан.