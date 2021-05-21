Тенденции положительные: в министерстве обновили прогноз роста экономики

Минэкономики в обновленном макропрогнозе ухудшило ожидания роста реального ВВП. В 2021 году с 4,6% до 4,1%, в 2022-м - с 4,3% до 3,8%.

Автор: Елена Луценко Министерство ожидает рост инфляции на 8,8% в среднем в 2021 году

"Обновленный макропрогноз направили в органы власти. На его основе будет строиться трехлетняя бюджетная декларация. Прогнозируется рост экономики на 4,1 процента в этом году", - сообщил экс-министр Игорь Петрашко в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Падение экономики в январе-марте 2020-го Петрашко назвал лучшим от ожидаемого показателя - 2%. Прогнозировали 3% просадки.

"С апреля мы видим положительные тенденции, в частности по росту промышленного производства и ВВП", - добавил Петрашко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский ввел в действие решение СНБО об увеличении расходов на национальную безопасность

Министерство ожидает рост инфляции на 8,8% в среднем в 2021 году.

Реальный ВВП в первом квартале 2021-го уменьшился по сравнению с предыдущим кварталом на 1,1%, с учетом сезонного фактора. По сравнению первыми тремя месяцами 2020 - на 2%, сообщает Госстат