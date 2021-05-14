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пятница, 14 мая 2021 18:41

Госстат зафиксировал ощутимое падение экономики

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Госстат зафиксировал ощутимое падение экономики
За первые три месяца года ВВП уменьшился на 2%. Фото: unsplash.com

Валовой внутренний продукт Украины за первые три месяца года уменьшился на 2%.

"Реальный ВВП в перврм квартале 2021-го уменьшился по сравнению с предыдущим кварталом на 1,1%, с учетом сезонного фактора. По сравнению первыми 3 месяцами 2020-го - на 2% ", - сообщает Госстат.

Влияние нынешних весенних ограничений будет не таким разрушительным, как во втором квартале 2020 года. Об этом ранее говорил глава Национального банка Кирилл Шевченко.

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"Карантинные мероприятия действуют на экономику неоднородно - почти не влияют на такие отрасли как промышленность, сельское хозяйство, и существенно влияют на сектор услуг, транспорт. Во-вторых, экономика уже в значительной мере адаптировалась к карантинным мероприятиям даже в секторе услуг ", - пояснил Шевченко.

Организация Объединенных Наций прогнозирует восстановление мировой экономики в этом году. Мировой ВВП вырастет до 5,4%.

В хорошем положении оказались страны, которые зависят от обрабатывающей промышленности. Под вопросом - подъем экономик стран, которые зависят от туризма и сырьевых товаров.

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