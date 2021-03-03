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среда, 03 марта 2021 17:02

Темпы роста зарплат в Украине остаются высокими

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Темпы роста зарплат в Украине остаются высокими
Спрос и предложение рабочей силы оживились после окончания карантина. Фото: pexels.com

Темпы роста номинальных и реальных заработных плат в январе замедлились, но остались высокими - соответственно 15,0% г/г и 8,3% г/г.

Спрос и предложение рабочей силы оживились после окончания карантина и под влиянием сезонных факторов, а зарплата выросла в результате повышения минимальной заработной платы с 1 января, пишет Минфин со ссылкой на Макроэкономический и монетарный обзор Нацбанка за февраль 2021 года.

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Зимний локдаун и карантин повлияли на сокращение штатных работников и уменьшения фонда оплаты труда. Больше всего локдаун задел ресторанно-гостиничный бизнес и транспорт, где произошло значительное снижение зарплат.

Пенсии увеличились из-за повышения прожиточного минимума. Вырос средний размер субсидий на фоне роста цен на газ, электроэнергию и активное потребления услуг жилищно-коммунального хозяйства.

В Украине растут долги по зарплате. Задолженность предприятий в январе 2021-го выросла на 13,8% по сравнению с предыдущим месяцем.

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