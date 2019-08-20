Телефон за доллар: как украинцев обманывают в сетях

Эксперты советуют никому не передавать данные счета или банковской карты. Фото: lutsk.rayon.in.ua

Мошенники нашли новый способ, как ограбить украинцев через сеть. Предлагают за доллар купить мобильный телефон.

Чтобы получить телефон, нужно заполнить анкету, где указать имя, фамилию, адрес, номер карты и пароль, пишет Сегодня.

Таким образом мошенники обокрали более 1 тыс. человек.

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"Срочно надо отписываться от этого сервиса. Если не получается связаться с сервисом, мы обращаемся в банк, закрываем карту, чтобы дальнейших списаний не происходило", - объяснил директор Украинской межбанковской ассоциации членов платежных систем Александр Карпов.

Эксперты советуют никому не передавать данные счета или банковской карты. Также установить специальную программу, которая будет блокировать мошеннические сайты.

Появился новый способ воровать деньги с карточек украинцев даже без PIN-кода. Поэтому для банковских операций эксперты советуют завести отдельную SIM-карту и не сообщать ее номер посторонним лицам.