Предупредили о новом мошенничестве с банковскими картами

Аферисты спрашивают у потенциальных жертв номер банковской карты. Фото: Укрінформ

Мошенники нашли новый способ, как выманить деньги у украинцев. Аферисты звонят потенциальным жертвам как работники Национального банка. При этом не спрашивают ни PIN-код, ни CVV-код.

Аферисты сообщают, что банковская карта клиента заблокирована. Чтобы разблокировать, нужно назвать ее номер. Кроме того, 2 номера телефона, на которые клиент звонит чаще всего, пишет Сегодня.

"Номер карты и 2 номера телефона нужны, чтобы сделать дубликат SIM-карты. Тогда заблокировать ее. Благодаря номеру банковской карты и номеру телефона с дубликата SIM-карты аферисты получают полный доступ к финансам", - отмечает эксперт по безопасности Сергей Кириленко.

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По его словам, дальше все операции можно проводить через интернет. Там сменить пароли или номер телефона.

По словам психолога-криминалиста Юрия Ирхина, мошенники используют методы психологического давления. Говорят много текста с умными словами. Неоднократно повторяют слово "безопасность".

Чтобы не стать жертвами аферистов, нужно помнить, что Нацбанк не работает с клиентами. В то же время ваш банк не имеет права спрашивать персональные данные клиента.

В сервисе Google Play обнаружено банковское приложение для Android "Универсальный мобильный банкинг", который является опасным для пользователей. О мошенничестве предупредили в Приватбанке. Отметили, что единственным приложением для использования услуг банка с мобильных устройств является Приват24. Другие мобильные банки - мошеннические программы для кражи личных данных и денег клиентов.