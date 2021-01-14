Тарифы ЖКХ выросли на 513,2% за 10 лет

Цены выросли почти в 2,9 раза. Фото: pexels.com

За последние 10 лет общая инфляция составила 187,5%. Цены выросли почти в 2,9 раза.

Государственная служба статистики Украины обнародовала данные о потребительских ценах на товары и услуги в декабре 2020 года в сравнении с декабрем 2010-го, передает finance.ua.

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Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива подорожали более чем в 6 раз. В целом рост тарифов ЖКХ составил 513,2%.

Алкогольные напитки, табачные изделия подорожали на 326%. Цены на транспортные перевозки выросли на 219,8%.

Образование подорожало на 180,9%, здравоохранение на 164,7%. Рестораны и гостиницы подняли цены на 161,3%. Стоимость различных товаров и услуг выросла на 160,8%.

Продукты питания и безалкогольные напитки за 10 лет подорожали на 151,1%, предметы домашнего обихода, бытовая техника и текущее содержание жилья - на 106,6%. Одежда и обувь подорожали на 44,8%.

Цены на отдых и культурные мероприятия с 2010-го выросли 102,2%. Связь подорожала на 76%.

За 2020 год в Украине существенно подорожали бакалейные товары. Больше всего цены выросли на сахар, гречку и масло.