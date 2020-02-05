Тарифы на воду возрастут: подробности

Тарифы на водоснабжение и водоотвод вырастут из-за повышения средней заработной платы. Фото: УНИАН

В Украине на 15-20% подорожает водоснабжение и водоотвод. Тарифы вырастут по-разному в зависимости от региона.

Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг решение о повышении тарифов приняла на заседании 4 февраля, пишет tsn.ua.

"Тарифы вырастут из-за повышения заработной платы. В структуре тарифа она составляет 5600 грн. Сейчас среднерыночная зарплата - 12 000 грн", - объясняет член НКРЭКУ Ольга Бабий.

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Наибольший тариф на воду в Павлограде и Бердянске. Придется платить почти 40 грн за куб.

Самый низкий тариф - в Луцке. За подачу и отвод надо заплатить чуть больше 16 грн за куб.

Через несколько дней чиновники обещают обнародовать окончательные тарифы.

В Киеве подорожает холодная вода от Киевводоканала. В 2020 году стоимость водоснабжения и водоотвода составит 22,99 грн. Дату введения новой цены на холодную воду пока не выбрали