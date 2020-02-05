Тарифы на воду возрастут: подробности

 
Ексклюзивы
1/5
Брендовую обувь подделывают двумя способами - эксперт
Брендовую обувь подделывают двумя способами - эксперт
Просмотров: 252
Вакарчук ушел в тень Порошенко
Вакарчук ушел в тень Порошенко
1 Просмотров: 963
Еще 20 брагарей в "Слуге", и рейтинг Зеленского обвалится - политолог
Еще 20 брагарей в "Слуге", и рейтинг Зеленского обвалится - политолог
Просмотров: 1179
Как уменьшить платежки за газ
Как уменьшить платежки за газ
Просмотров: 954
"Боялись нового ультиматума от Трампа" - эксперт о визите госсекретаря США в Киев
"Боялись нового ультиматума от Трампа" - эксперт о визите госсекретаря США в Киев
Просмотров: 819
Эксперт объяснила, когда украинцы получат справедливую цену на газ
Эксперт объяснила, когда украинцы получат справедливую цену на газ
1 Просмотров: 5796
Децентрализация от Зеленского: специалист дал советы
Децентрализация от Зеленского: специалист дал советы
Просмотров: 1179
Погода в феврале: нас ожидает аномальный месяц
Погода в феврале: нас ожидает аномальный месяц
Просмотров: 5607
Выгодные кредиты и новые деньги: чего ждать украинцам в феврале
Выгодные кредиты и новые деньги: чего ждать украинцам в феврале
Просмотров: 1350
"Лучше всего, когда в электричках тепло исключают. Тогда все покупают чай, греются"
"Лучше всего, когда в электричках тепло исключают. Тогда все покупают чай, греются"
Просмотров: 2835
Фото
Все фото
20
5
5
6
3
&quot;Лучше всего, когда в электричках тепло исключают. Тогда все покупают чай, греются&quot;
"Лучше всего, когда в электричках тепло исключают. Тогда все покупают чай, греются"
Няня зарабатывает тысячу гривен в день
Няня зарабатывает тысячу гривен в день
Украинец рассказал, какой бизнес выгодно открыть в Польше
Украинец рассказал, какой бизнес выгодно открыть в Польше
Рестораны записываются в очередь: украинец открыл уникальный бизнес
Рестораны записываются в очередь: украинец открыл уникальный бизнес
Украинцы получают втрое меньше чехов: сравнили минимальные зарплаты в мире
Украинцы получают втрое меньше чехов: сравнили минимальные зарплаты в мире
Видео
Все видео
Поддельные деньги отличить легко: советы эксперта
Поддельные деньги отличить легко: советы эксперта
Бизнес Ахметова в США: Конгресс взялся за расследование
Бизнес Ахметова в США: Конгресс взялся за расследование
Зеленский встретился с директором-распорядителем МВФ
Зеленский встретился с директором-распорядителем МВФ
"Национальный Корпус" анонсировал новые митинги против распродажи украинской земли - теперь по всей Украине
"Национальный Корпус" анонсировал новые митинги против распродажи украинской земли - теперь по всей Украине
Коболев рассказал о рисках газового контракта
Коболев рассказал о рисках газового контракта
Интервью
1/5
Восстановление Донбасса после российского нашествия займет 20-30 лет - Арестович
Восстановление Донбасса после российского нашествия займет 20-30 лет - Арестович
1 Просмотров: 747
Руки телесного терапевта чувствительнее чем руки музыканта - Александра Рукина
Руки телесного терапевта чувствительнее чем руки музыканта - Александра Рукина
Просмотров: 450
"Ехал на месяц, попал на три": ученый рассказал о жизни на украинской станции "Академик Вернадский"
"Ехал на месяц, попал на три": ученый рассказал о жизни на украинской станции "Академик Вернадский"
Просмотров: 3258
Перепись населения: социолог поставила под сомнение методы Дубилета
Перепись населения: социолог поставила под сомнение методы Дубилета
Просмотров: 783
"Думаю ли, что общество стало лучшим? Фотография напоминает, что министром образования был Табачник" – Инна Совсун
"Думаю ли, что общество стало лучшим? Фотография напоминает, что министром образования был Табачник" – Инна Совсун
1 Просмотров: 1449
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
02 февраля 2020
Просмотров: 1764
Не можна економити
– Як у неї язик повернувся? – каже жінка на дитячому майданчику у Львові. З іншими матерями обговорюють заяву міністерки освіти й ...
среда, 05 февраля 2020 11:34

Тарифы на воду возрастут: подробности

  Комментировать
Тарифы на воду возрастут: подробности
Тарифы на водоснабжение и водоотвод вырастут из-за повышения средней заработной платы. Фото: УНИАН

В Украине на 15-20% подорожает водоснабжение и водоотвод. Тарифы вырастут по-разному в зависимости от региона.

Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг решение о повышении тарифов приняла на заседании 4 февраля, пишет tsn.ua.

"Тарифы вырастут из-за повышения заработной платы. В структуре тарифа она составляет 5600 грн. Сейчас среднерыночная зарплата - 12 000 грн", - объясняет член НКРЭКУ Ольга Бабий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Требую объяснения" - Зеленский о двух областях, не снизивших тарифов

Наибольший тариф на воду в Павлограде и Бердянске. Придется платить почти 40 грн за куб.

Самый низкий тариф - в Луцке. За подачу и отвод надо заплатить чуть больше 16 грн за куб.

Через несколько дней чиновники обещают обнародовать окончательные тарифы.

В Киеве подорожает холодная вода от Киевводоканала. В 2020 году стоимость водоснабжения и водоотвода составит 22,99 грн. Дату введения новой цены на холодную воду пока не выбрали

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Тарифы на воду возрастут: подробности». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
05
февраля

Погибли не менее 35 тыс. людей

Начали передавать точное время

Россиянам приказали захватить Киев

Десерт создали случайно

Создали братство для защиты украинцев

Самое читаемое
&quot;Чтоб ты жил на одну собаку&quot; – сеть взорвалась фотожабами на заявление &quot;слуги народа&quot;
"Чтоб ты жил на одну собаку" – сеть взорвалась фотожабами на заявление "слуги народа"
39
 1 Просмотров: 51634
&quot;Предложил создать семью. Кольца подарил нам обоим&quot; - как прошел свадебный бум в столице
"Предложил создать семью. Кольца подарил нам обоим" - как прошел свадебный бум в столице
6
 Просмотров: 11484
&quot;Паразиты&quot;: показали, как живут бедные корейцы
"Паразиты": показали, как живут бедные корейцы
11
 1 Просмотров: 11043
Двойные платежки за газ отменят
Двойные платежки за газ отменят 1 Просмотров: 6084
Киевская врач призвала говорить с пациентами только на украинском языке
Киевская врач призвала говорить с пациентами только на украинском языке 8 Просмотров: 5445
Экономика
Правительство назначило временного руководителя Укрзализныци
Правительство назначило временного руководителя Укрзализныци Просмотров: 198
Счета Укртрансгаза арестовали: чем это грозит
Счета Укртрансгаза арестовали: чем это грозит Просмотров: 414
Мелким фермерам пообещали доступные кредиты на землю
Мелким фермерам пообещали доступные кредиты на землю Просмотров: 225
Кассовый аппарат в смартфоне: украинцы проверяют новое мобильное приложение
Кассовый аппарат в смартфоне: украинцы проверяют новое мобильное приложение Просмотров: 405
"Маржа Холодова": парламент нарушил обещания президента и правительства
"Маржа Холодова": парламент нарушил обещания президента и правительства Просмотров: 549
Больше всего комментируют
8
Киевская врач призвала говорить с пациентами только на украинском языке
4
Сколько украинцев доверяют Зеленскому - опрос
3
Одиозный Брагар заявил, что украинское кино не стоит государственного финансирования
3
Четыре фракции объединились вокруг запрета сериалов и шансона в маршрутках
2
"Там классные ребята, но они ничего не могут сделать" - у Зеленского есть проблемы с регионами
Голосов: 23156
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua