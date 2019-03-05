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вторник, 05 марта 2019 14:24

Тарифы на тепло: Рева предупредил об очередных изменениях

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Тарифы на тепло: Рева предупредил об очередных изменениях
Правительство запланировало установить максимально допустимый тариф на тепло. Фото: Твоє Місто

Кабмин планирует определить предельный тариф на тепло. В регионах поставщики не смогут устанавливать тарифы выше этого уровня.

"Правительство проведет анализ и определит максимально допустимый тариф на тепло для населения", - заявил министр соцполитики Андрея Рева на правительственном совещании по формированию тарифов на местах.

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Он отметил, что за счет бюджетных средств поставщики больше не смогут покрывать свою бесхозяйственность.

С 1 января на 22% подорожали тепло и горячая вода. Тариф на централизованное отопление для домов со счетчиками составил 1654,41 грн за 1 Гкал. Было 1354,78 грн. На горячее водоснабжение при наличии счетчика и полотенцесушителей вырос до 97,89 грн за куб. м. Ранее было 80,59 грн.

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