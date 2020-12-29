Тарифы 17 облгазов выросли на 40%: кто будет платить больше

С 1 января в Украине 17 газораспределительных компаний повышают тарифы на свои услуги.
Такое решение приняла Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, передает finance.ua.
Наименьшую стоимость предлагает "Кременчуггаз" - 0,39 грн за куб. м, который прибавил в цене 25,6%. Далее идут тарифы "Черкассыгаз" - 0,54 грн за куб. м (+11%) и "Одессагаз" - 0,84 грн за куб. м, который вырос в цене меньше всего - на 6%.
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У других облгазов тарифы в среднем выросли на 40%:
"Донецкоблгаз" - 1,02 грн за куб. м (+31%);
"Шепетовкагаз" - 1,09 грн за куб. м (+47,7%);
"Кременецкое УПРГ" - 1,30 грн за куб. м (+42,3%).
"Киевоблгаз" - 1,45 грн за куб. м (+44%);
"Мариупольгаз" - 1,53 грн за куб. м (+28,7%);
"Кировоградгаз" - 1,60 грн за куб. м (+45,6%);
"Херсонгаз" - 1,68 грн за куб. м (+44%);
"Гадячгаз" - 1,72 грн за куб. м (+38,3%);
"Коростышевгаз" - 1,75 грн за куб. м (+51,4%);
"Полтавагаз" - 1,93 грн за куб. м (+43,5%);
"Уманьгаз" - 2,08 грн за куб. м (+52%);
"Мелитопольгаз" - 2,18 грн за куб. м (+40%);
"Лубнигаз" - 2,45 грн за куб. м (+50,2%);
Больше всего вырос тариф "Тернопольгаз" - на 52,5% и теперь стоит 2,17 грн за куб. м.
Для двух предприятий - "Спектргаз" и "НГХП" Сера "- регулятор снизил тарифы на распределение газа на 14% (2,35 грн за куб. м) И 33% (1,14 грн за куб. м) соответственно.
Потребители природного газа могут самостоятельно рассчитать стоимость доставки топлива.
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