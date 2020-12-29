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вторник, 29 декабря 2020 12:40

Тарифы 17 облгазов выросли на 40%: кто будет платить больше

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Тарифы 17 облгазов выросли на 40%: кто будет платить больше
Тарифы в среднем выросли на 40%. Фото: unsplash.com

С 1 января в Украине 17 газораспределительных компаний повышают тарифы на свои услуги.

Такое решение приняла Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, передает finance.ua.

Наименьшую стоимость предлагает "Кременчуггаз" - 0,39 грн за куб. м, который прибавил в цене 25,6%. Далее идут тарифы "Черкассыгаз" - 0,54 грн за куб. м (+11%) и "Одессагаз" - 0,84 грн за куб. м, который вырос в цене меньше всего - на 6%.

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У других облгазов тарифы в среднем выросли на 40%:

"Донецкоблгаз" - 1,02 грн за куб. м (+31%);

"Шепетовкагаз" - 1,09 грн за куб. м (+47,7%);

"Кременецкое УПРГ" - 1,30 грн за куб. м (+42,3%).

"Киевоблгаз" - 1,45 грн за куб. м (+44%);

"Мариупольгаз" - 1,53 грн за куб. м (+28,7%);

"Кировоградгаз" - 1,60 грн за куб. м (+45,6%);

"Херсонгаз" - 1,68 грн за куб. м (+44%);

"Гадячгаз" - 1,72 грн за куб. м (+38,3%);

"Коростышевгаз" - 1,75 грн за куб. м (+51,4%);

"Полтавагаз" - 1,93 грн за куб. м (+43,5%);

"Уманьгаз" - 2,08 грн за куб. м (+52%);

"Мелитопольгаз" - 2,18 грн за куб. м (+40%);

"Лубнигаз" - 2,45 грн за куб. м (+50,2%);

Больше всего вырос тариф "Тернопольгаз" - на 52,5% и теперь стоит 2,17 грн за куб. м.

Для двух предприятий - "Спектргаз" и "НГХП" Сера "- регулятор снизил тарифы на распределение газа на 14% (2,35 грн за куб. м) И 33% (1,14 грн за куб. м) соответственно.

Потребители природного газа могут самостоятельно рассчитать стоимость доставки топлива.

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