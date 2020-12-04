Тариф на электроэнергию планируют поднять в четвертый раз

Повышение тарифа приведет к закрытию промышленных предприятий, росту безработицы и падению экономики. Фото: pexels.com

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, предлагает поднять тариф НЭК Укрэнерго на передачу электроэнергии 2021 года до 324,81 грн/МВт-ч.

Соответствующее решение комиссия планирует принять на заседании в среду 9 декабря. Чем вызвано еще больший рост тарифа в НКРЕКП не объясняют, рассказывает Obozrevatel.

В текущем году это уже 4-е повышение тарифа на передачу. Так, в начале года тариф на передачу электроэнергии вырос с 113 грн МВт до 155,4 грн/МВт, с 1 августа 2020 он увеличится на 54,6% до 240,23 грн/МВт, с 1 декабря 2020 года вырос еще на 30% до 312,76 грн за МВт-час.

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По словам экспертов, повышение тарифа приведет к закрытию промышленных предприятий, росту безработицы и падению экономики, а также к очередному витку роста цен на товары и услуги.

Заниженные тарифы на электроэнергию не покрывают затрат на ее производство и доставку. Это несет угрозу стабильному состоянию энергосистемы Украины.