Таксистам светит новый налог

Чтобы обеспечить стабильное поступление налогов, таксисты вынуждены будут платить за получение патента. Фото: pixabay.com

Таксистов хотят обязать платить 3600 грн в год. Кроме того, сотрудников без лицензии предлагают штрафовать на 3400 грн.

Об этом говорится в законопроекте Министерства инфраструктуры, регламентирующем работу таксистов.

Так в Украине объем рынка внутренних перевозок такси составляет около 40 млрд грн в год. Заняты в сфере около 220 тыс. человек. Из них 98% заняты неофициально.

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Чтобы обеспечить стабильное поступление налогов, таксисты вынуждены будут платить за получение патента.

В течение месяца министерство принимает замечания и предложения к законопроекту.

Закон об обязательной перевозке детей в автокреслах начал действовать 20 ноября 2019 года. Сумма взыскания за первое нарушение составляет 510 грн. Если ситуация повторится - 850 грн. За каждое установленное в салон детское автокресло некоторые службы такси начали брать дополнительную плату в 30-50 грн. Часть служб такси отказывается принимать пассажиров с детьми, чтобы не платить штраф. Определенные таксисты в Украине все же соглашаются перевозить детей без автокресел.