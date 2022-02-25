SWIFT могут отключить

Несмотря на то, что США и ЕС не стали включать в свои санкционные пакеты отключения от SWIFT, они могут еще вернуться к этому вопросу.

Об этом заявил министр финансов Франции Брюно Ле Мер, сообщает Reutes.

"SWIFT - это последнее средство (воздействие на РФ), но это один из вариантов, который остается как мера влияния", - заявил Ле Мер журналистам.

24 февраля Европейский Союз согласился заморозить российские активы в блоке и приостановить доступ своих банков к европейским финансовым рынкам в рамках того, что глава ЕС по внешней политике Жозеп Боррель назвал "жесточайшим пакетом санкций, который мы когда-либо применяли".

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Санкции также будут нацелены, в частности, на энергетический и транспортный сектор России и направлены на то, чтобы задушить ее торговлю и производство посредством экспортного контроля.

При этом, как утверждает министр финансов Германии Кристиан Линднер, в дополнение к согласованным "рассматриваются все варианты".

Президент США Джо Байден сообщил о введении новых санкций против России. Ограничат способность вести бизнес в долларах, фунтах и иенах. Ввели санкции против ВТБ и других банков с активами на общую сумму в $1,3 трлн. Однако отключать Россию от финансовой системы SWIFT, о чем Украина просит с первого дня войны, пока не будут. Канада ввела срочные санкции против российского преступного режима. Вчера президент Чехии Милош Земан призвал отключить Россию от международной системы финансовой коммуникации SWIFT.

Бывший "друг Путина" резко осудил российскую агрессию, выразил поддержку Украине.

Земан подчеркнул, что он внимательно прослушал выступление Владимира Путина и признал, что ошибался, когда говорил, что Россия не начнет войну, поскольку "россияне не безумны". "Безумцев надо изолировать", – заявил он.