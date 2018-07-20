Суд заставил Укртелеком выплатить 1,1 млрд грн

Укртелеком проиграл судебное дело Ощадбанка и теперь должен выплатить 1,1 млрд грн. Фото: Mediasat

Укртелеком проиграл судебное дело Ощадбанка и теперь должен выплатить 1,1 млрд грн.

В ВСУ подавали из-за долгов Укертелекому по договору купли-продажи облигаций в указанном банке, сообщила пресс-служба НБУ.

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Верховный суд постановлением от 17 июля 2018 года частично удовлетворил кассационную жалобу Ощадбанка и отменил решение хозяйственного суда Киева от 27 ноября 2017 и постановление Киевского апелляционного хозяйственного суда от 10 апреля 2018-го о расторжении договора купли-продажи облигаций, заключенного между банком и Укртелекомом.

С июня в Украине выросли тарифы за пользование стационарным телефоном. Укртелеком поднял стоимость абонплаты на базовый пакет на 6 грн - до 74 грн в городах и почти 70 грн для жителей сельской местности. Этот тариф дает возможность безлимитно общаться в пределах города и района. Также предоставляется 500 бесплатных минут в месяц на звонки по Украине.