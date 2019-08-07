Суд возобновил арест имущества завода Фирташа

Верховный Суд возобновил арест всего движимого и недвижимого имущества предприятия "Ривнеазот", который принадлежит Фирташу.

Суд частично удовлетворил кассационную жалобу Проминвестбанка, отменив постановления судов предыдущих инстанций, сообщает "Finbalance".

Кроме имущества, суд также возобновил арест счетов завода в банках "Клиринговый дом" и "Альянс".

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25 июня Верховный суд Австрии разрешил экстрадицию украинского олигарха Дмитрия Фирташа в США. Этим решением он не удовлетворил апелляцию адвокатов бизнесмена, которую они подали в декабре 2017-го. Фирташа обвиняют, что дал взятку в сумме почти $18,5 млн при получении лицензии на добычу титановой руды в Индии. Олигарху грозит до 50 лет тюрьмы и конфискация всех активов. У него есть более 100 оффшорных компаний.