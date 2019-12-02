Суд поставил под сомнение существование всех переходных банков в Украине

Северный апелляционный хозсуд отказал "Финансовой компании" Сити Голд в исковых требованиях к ЧП "Макси Паритет" о взыскании 7,4 млн грн долга

Как стало известно NW из материалов, находящихся в публичном доступе, на днях Северный апелляционный хозсуд в деле №910/17359/18 отказал "Финансовой компании" Сити Голд в исковых требованиях к ЧП "Макси Паритет" о взыскании 7,4 млн грн долга по кредитному договору №К/12/014 от 28.02.2012 года (а именно 844 тыс. грн задолженности по начисленным процентам за пользование кредитом и 6,5 млн грн задолженности по просроченным процентам за пользование кредитом).

Как следует из материалов дела, финансовая компания купила право требования у переходного банка (который был создан НБУ из активов, принадлежащих проблемному "Терра Банку"). Напомним, после того, как "Терра Банк" стал банкротом, в него ввели временную администрацию, в временный администратор разделил активы финучреждения на условно "хорошие" и условно "плохие". Ценные активы официально вносились в уставной капитал нового банка, и Нацбанк его открыто продавал на торгах частным акционерам. С тех пор такой переходной банк работает на банковском рынке, как обычное финучреждение.

Затем финансовая компания приходит в этот обычный банк и покупает право требования по кредитам, занимаясь в дальнейшем взысканием долгов. Фактически это право требование финансовая компания купила у государства. Ведь право требования по кредиту №К/12/014 от 28.02.2012 г. было получено переходным банком от НБУ при внесении в уставной капитал.

Но затем финансовая компания столкнулась с тем, что в рамках процедуры по возврату долга должник сообщил, что якобы, когда еще был на рынке "Терра Банк", задолженность перед банком была погашена. А право требования якобы было еще тогда продано другой финансовой компании, и кредитный долг ЧП "Макси Паритет" якобы погасило.

В свою очередь суды (с начала первой, а вчера второй инстанции) в своих решениях определили, что "чэпэшники" якобы действительно погасили свой долг (якобы до создания переходного банка), а финансовая компания купила право требования, которого уже нет на самом деле (это следует из решений, объявленных судебными инстанциями).

Получается ситуация, при которой финансовая компания купила у государства право требования (у банка, которому оно досталось от государства), которое отсутствует фактически.

Это все по факту означает, что у всех банков, которые были созданы НБУ, сложилась такая же ситуация. То есть все переходные банки фактически либо созданы незаконно, или находятся сейчас под серьезной угрозой ликвидации. Так как у них не сформирован подтвержденный уставной капитал. И нарушен порядок с требованиями по созданию таких уставных капиталов. Получается, что НБУ внес в уставной капитал переходных банков несуществующие активы.

Так, своим решением Северный апелляционный хозяйственный суд поставил под сомнение существование всех переходных банков в Украине в принципе. Таким образом, за эту скандальную ситуацию в НБУ и Фонде гарантирования вкладов кто-то должен понести ответственность. Потому что в свое время кто-то из банковских чиновников по непонятным причинам внес право требования, которое на самом деле судом признано таким, что было прекращено еще в 2014 году.

Напомним, ранее NW сообщал, что по итогам стресс-тестирования украинских банков, которое проводил НБУ, оказалось, что 17 украинских банков нуждаются в докапитализации на 74 млрд грн.