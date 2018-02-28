Суд постановил взыскать с "Газпрома" в пользу "Нафтогаза" $ 4,63 млрд

Суд постановил взыскать с "Газпрома" средства за недостаточные объемы транзита. Фото: Newsader

Стокгольмский арбитраж обязал ОАО "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита.

По результатам двух арбитражных споров "Газпром" должен доплатить НАК $2,56 млрд, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Нафтогаз" в арбитраже планировал требовать от "Газпрома" около $16 млрд, пересмотра тарифов, разблокировка виртуального реверса и возможность оформления транзитного контракта на другого оператора.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Нафтогазе сообщили, хватит ли газа до конца отопительного сезона

Контракт на транзит между "Нафтогазом" и "Газпромом" действует на период 2009-2019 гг. Согласно документу "Газпром" должен ежегодно передавать не менее 110 млрд куб. м газа для его транзита по территории Украины, в то же время действующая версия контракта не предусматривает каких-либо штрафов за меньшие объемы.

Требования "Газпрома" по штрафам за якобы незаконно отобранные украинской компанией объемы газа арбитраж отклонил.

Правительство сдерживает предельную цену на газ для населения. После создания рынка газа цену устанавливать никто не будет. Те, кто нуждаются в поддержке при оплате коммунальных услуг, получат субсидии.