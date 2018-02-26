В Нафтогазе сообщили, хватит ли газа до конца отопительного сезона

В украинских подземных хранилищах остается 10,4 млрд куб. газа. Фото: Рамблер

Запасов газа в подземных хранилищах хватит до конца отопительного периода, несмотря на ухудшение погодных условий в Украине.

Об этом говорится в сообщении НАК Нафтогаз Украины на странице в Facebook.

"Синоптики прогнозируют еще мороз, но до календарной весны осталось всего 3 дня. Надеемся, март будет более погодно-приветливым. В любом случае, запасов газа хватит до конца отопительного периода", - говорится в сообщении.

По состоянию на 26 февраля в украинских подземных хранилищах остается 10,4 млрд кубометров газа.

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"Это на 2 млрд кубов больше, чем на эту дату прошлого года", - констатировали в Нафтогазе.

Напомним, что Украина из-за морозов увеличила отбор газа из подземных хранилищ.