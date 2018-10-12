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пятница, 12 октября 2018 16:54

Субсидия: доходы украинцев будут считать по-новому

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Субсидия: доходы украинцев будут считать по-новому
Теперь Минфину нужно получить согласие от граждан на доступ к их персональным данным. Фото: kp.ua

Конституционный суд признал незаконным право Министерства финансов получать информацию о персональных данных украинцев ради проверки граждан перед назначением субсидии или льгот.

Теперь Минфину нужно получить согласие от граждан на доступ к их персональным данным, сообщили в пресс-службе Конституционного суда Украины.

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"Из-за отсутствия каких-либо границ в отношении доступа министерства к данным по своему усмотрению граждане не имеют даже минимальной защиты персональных данных, - говорится в сообщении КСУ.

Чтобы проверить украинцев, которые получают социальные выплаты от государства, министерство вправе запросить у банка данные, содержащие банковскую тайну. Разрешения того, чей счет проверяют, раньше было не нужно.

Украинцам, чтобы получить субсидию, в декларации не нужно указывать официальный доход. За исключением тех средств, которые поступают из-за рубежа. Также доходов от сдачи молока или квартиры в аренду. Ведь такая информация отсутствует в Государственном реестре физических лиц-плательщиков налогов.

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