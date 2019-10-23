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среда, 23 октября 2019 13:01

Субсидии уменьшат: кого затронут новые правила
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Изменение процента расходов на коммунальные услуги будет иметь последствия для получателей с самыми высокими доходами.
Фото: Мінсоцполітики
Изменение процента расходов на коммунальные услуги будет иметь последствия для получателей с самыми высокими доходами.
Изменение процента расходов на коммунальные услуги будет иметь последствия для получателей с самыми высокими доходами.
Изменение процента расходов на коммунальные услуги будет иметь последствия для получателей с самыми высокими доходами.
Изменение процента расходов на коммунальные услуги будет иметь последствия для получателей с самыми высокими доходами.

С мая 2020-го базовая норма расходов на жилищно-коммунальные услуги вырастет с 15 до 20% от совокупного дохода домохозяйства. Соответствующее постановление Кабмин принял 20 октября.

"Принцип расчета субсидий не изменился. Определяется индивидуально - чем меньше доходы домохозяйства, тем меньше обязательная доля платы за коммуналку, следовательно больший размер субсидии", - объясняют в Минсоцполитики.

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Изменение процента расходов на коммунальные услуги будет иметь последствия для получателей с самыми высокими доходами. Для них размер субсидии уменьшится.

В министерстве добавляют, что сэкономленные средства направят на программы помощи малообеспеченным семьям, имеющим доходы ниже прожиточного минимума.

В проект госбюджета на 2020 год на субсидии заложили 47,6 млрд грн. 2019-го - 55,1 млрд грн.

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Дата
23
октября

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