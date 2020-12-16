Субсидии смогут получать больше людей

Министерство социальной политики усовершенствовало порядок предоставления субсидий. Фото: "Українська правда"

Субсидии теперь могут получать семьи заробитчан, люди без дохода и те, кто унаследовал жилье меньше чем год назад.

Министерство социальной политики усовершенствовало порядок предоставления субсидий.

Их смогут получать домохозяйства, в которых еесть лица, которые официально работают за рубежом в странах, с которыми Украина не заключила договоры о социальном обеспечении.

Сусбсидии будут давать люди, которые получили жилье по наследству в течение 12 месяцев перед обращением за назначением. Также людям, которые не имеют дохода и поэтому освобождены от уплаты единого взноса на соцстрахование. Ранее субсидию им назначали только по решению комиссии.

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Правительство также разрешило Сбербанку переписываться с получателями субсидий в мессенджерах. Установило порядок возврата ошибочно начисленных гражданам субсидий и льгот.

В следующем году процедура проверки получателей субсидии изменится. Проверять украинцев будут сразу после подачи заявления. Новая проверка предусматривает изучение необходимых документов в 3 этапа.