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вторник, 11 августа 2020 11:36

Субсидиантов будут проверять: кого в первую очередь

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Субсидиантов будут проверять: кого в первую очередь
В Украине проведут выборочные проверки получателей жилищных субсидий. Фото: pixabay.com

Чаще всего украинцы не указывают в декларации наличие недвижимого имущества, скрывают доходы и крупные покупки, например авто. Благодаря этому хотят получить субсидию.

"В прошлом году осуществили отдельную проверку правильности оказания помощи малообеспеченным семьям. Обнаружили, что граждане неправомерно получили помощь на сумму более 33,2 миллиона гривен. Половину из этих средств удалось вернуть в государственный бюджет", - говорит министр социальной политики Марина Лазебная, пишет "Вголос".

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По ее словам, государство должно поддерживать незащищенных и малообеспеченных людей.

"Приняли закон о верификации социальных выплат. Ее осуществляет Министерство финансов. В то же время в проверке получателей помощи малообеспеченным семьям и жилищных субсидий перешли на риск-ориентированный подход. Проверять будем только тех получателей, которые имеют признаки высокого уровня риска совершения нарушений. В то же время помощь для семей с детьми увеличили на 15-20%", - отметила Лазебная.

Субсидию в июне получили 2,891 млн граждан. В среднем им выплатили 267,7 грн. В целом, в первый месяц лета за помощью в оплате коммунальных услуг обратились 48,2 тыс. домохозяйств. Назначили субсидию 29,5 тыс. семей, свидетельствуют данные Минсоцполитики.

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