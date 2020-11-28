Строительство Северного потока планируют восстановить в ближайшее время

Пока намерены добывать небольшой участок в немецких водах. Фото: пресс-служба Nord Stream 2 AG

Строительство российского газопровода Северный поток-2 планируют возобновить в ближайшие недели. Пока намерены добывать небольшой участок в немецких водах.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на заявление представителей компании.

"Мы планируем возобновить работы с трубоукладки с использованием судна с якорным позиционированием в исключительной экономической зоне Германии (СЭЗ) в этом году", - сообщили журналистам в компании Nord Stream 2 AG.

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По данным сайта радиостанции NDR, работы возобновятся в субботу 5 декабря.

"Мы назовем конкретное судно, которое будет использовано, позже. На данном этапе план предусматривает заключение отрезка в 2,6 км на каждой из ветвей газопровода", - сообщили в Nord Stream 2 AG.

Строительство газопровода Северный поток-2 остановилось почти год назад из-за санкций США. После введения санкций швейцарский подрядчик Allseas обратил работы на проекте.