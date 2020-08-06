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воскресенье, 09 августа 2020 10:30

Строители отмечают профессиональный праздник: сколько зарабатывают специалисты в Украине и за рубежом

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Строители отмечают профессиональный праздник: сколько зарабатывают специалисты в Украине и за рубежом
В начале введения карантина количество предложений работы от строительных компаний резко упало. Фото: pixabay.com

Ежегодно во второе воскресенье августа профессиональный праздник отмечают строители. В этом году День строителя пришелся на 9 августа.

В Украине праздник в соответствии с указом президента начали отмечать в 1993-м. Сегодня в строительстве работает 312,3 тыс. наемных работников, свидетельствуют данные Министерства развития общин и территорий Украины.

"Предложений работы для строителей хватает. В то же время в топ-10 самых востребованных профессиональных сфер строительство не входит. Занимает 3-4% от всех вакансий в стране", - рассказала Gazeta.ua Юлия Дрожжина с экспертно-аналитического центра grc.ua.

По ее словам, в начале введения карантинных ограничений, связанных с распространением коронавируса, количество предложений от строительных компаний резко упало. Однако в апреле начали появляться новые вакансии.

"Вместе с тем профсфера является одной из дефицитных. Ведь украинские зарплаты не всегда могут конкурировать с теми, что предлагают за рубежом. Поэтому трудовые мигранты скорее ищут работу за границей, чем остаются работать дома. Если говорим о рабочих строительных специальностях, то им в Украине преимущественно готовы платить 11-17 тысяч гривен. За рубежом за эту же работу предлагают €1,5-2,5 тысячи", - объясняет Дрожжина.

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Добавляет, что в Украине есть возможность зарабатывать 25-30 тыс. грн. Но такую ​​зарплату предлагают опытным специалистам и преимущественно по рекомендациям.

"В целом, работодатели хотят видеть сотрудников с минимальным опытом - от 1 до 3 лет. Чаще всего работу предлагают монтажникам, дорожным рабочим, слесарям, сварщикам, малярам", - подытожила Дрожжина.

2020-го правительство планирует создать более 170 тыс. новых рабочих мест за счет программы "Велике будівництво". В каждом регионе запускают проекты строительства и ремонта дорог и объектов социальной инфраструктуры.

Автор: Маргарита ДИКАЛЮК
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Дата
09
августа

Строители отмечают профессиональный праздник: сколько зарабатывают специалисты в Украине и за рубежом

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