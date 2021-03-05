Стремительно вырос спрос на аренду жилья: сколько готовы тратить украинцы

 
Ексклюзивы
1/5
Бросить работу и пуститься в долгие странствия по силам не каждому европейцу
Бросить работу и пуститься в долгие странствия по силам не каждому европейцу
Просмотров: 90
"Наркотики пришли после смерти родителей. Потерял все людское" - в мастерской работают бывшие зависимые
"Наркотики пришли после смерти родителей. Потерял все людское" - в мастерской работают бывшие зависимые
Просмотров: 891
Депутаты Коломойского перейдут под крыло Ахметова
Депутаты Коломойского перейдут под крыло Ахметова
Просмотров: 1170
Covishield отличается от AstraZeneca только водой
Covishield отличается от AstraZeneca только водой
Просмотров: 549
Музей показал уникальную 200-летнюю посуду. Раньше ее никто не видел
Музей показал уникальную 200-летнюю посуду. Раньше ее никто не видел
Просмотров: 1305
Почему полиция не штрафует за разговоры по телефону за рулем - эксперт
Почему полиция не штрафует за разговоры по телефону за рулем - эксперт
Просмотров: 1926
Украина станет примером для мира, как не надо бороться с эпидемиями
Украина станет примером для мира, как не надо бороться с эпидемиями
Просмотров: 477
Язык переведут на латиницу, чтобы избавится от влияния России
Язык переведут на латиницу, чтобы избавится от влияния России
3 Просмотров: 3600
В Нидерландах очень богатым стать нельзя
В Нидерландах очень богатым стать нельзя
1 Просмотров: 891
Узнали, куда при советской власти из костела перенесли останки князей
Узнали, куда при советской власти из костела перенесли останки князей
Просмотров: 1324
Фото
Все фото
5
8
5
7
6
Украинка шокировала ценами на аренду жилья в Бразилии
Украинка шокировала ценами на аренду жилья в Бразилии
В Украине начнут собирать американские вертолеты &quot;Ирокез&quot;
В Украине начнут собирать американские вертолеты "Ирокез"
&quot;Для нас сутки длится 30 часов &quot; - украинка об особенностях работы дальнобойщицей
"Для нас сутки длится 30 часов " - украинка об особенностях работы дальнобойщицей
Привезла с собой 3,5 тыс. евро - украинка о работе в Германии
Привезла с собой 3,5 тыс. евро - украинка о работе в Германии
Украинка рассказала, какую финансовую помощь получила при рождении ребенка в Польше
Украинка рассказала, какую финансовую помощь получила при рождении ребенка в Польше
Видео
Все видео
Украинским работникам может не хватить работы в ЕС
Украинским работникам может не хватить работы в ЕС
Зеленский в видео подколол предшественников
Зеленский в видео подколол предшественников
Торговая сеть прекратила сотрудничество с блогершой, которая любит РФ
Торговая сеть прекратила сотрудничество с блогершой, которая любит РФ
Украина подписала газовые соглашения с РФ
Украина подписала газовые соглашения с РФ
Заработчане дают в четыре раза больше денег, чем Украина получает инвестиций
Заработчане дают в четыре раза больше денег, чем Украина получает инвестиций
Интервью
1/5
Закон о коллаборационистов вреден для крымчан - правозащитница
Закон о коллаборационистов вреден для крымчан - правозащитница
Просмотров: 306
Украина не готова судить военных-дезертиров и полицейских-предателей
Украина не готова судить военных-дезертиров и полицейских-предателей
Просмотров: 342
Covishield отличается от AstraZeneca только водой
Covishield отличается от AstraZeneca только водой
Просмотров: 549
Ответственность за судебную реформу лежит на Зеленском - Маселко
Ответственность за судебную реформу лежит на Зеленском - Маселко
1 Просмотров: 288
Зеленский может создать новую партию
Зеленский может создать новую партию
2 Просмотров: 1044
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
05 марта 2021
Просмотров: 333
Бамбуковий гай
Щороку з настанням весни мені щось відкривається. Якісь приховані знання про себе, пульсуюча правда, що не лише ріже очі, а й змушує переоцінити все ...
суббота, 06 марта 2021 21:10

Стремительно вырос спрос на аренду жилья: сколько готовы тратить украинцы

  Комментировать
Стремительно вырос спрос на аренду жилья: сколько готовы тратить украинцы
В категории элитных объектов от $2500 в месяц доля сделок составила 5%. Фото: unsplash

В феврале украинцы потратили $270 тыс. на аренду столичной недвижимости.

За месяц сняли 209 помещений, что на 25% больше показателей января 2021 года, сообщают в АН "Благовест".

Самым бюджетным арендованным в феврале вариантом стала 1-комнатная квартира площадью 39 кв. м в Подольском районе за 6,1 тыс. грн/мес. Самым дорогим - дом в Печерском районе. Его площадь составляет 450 кв. м, цена - 254 тыс. грн/мес.

Доля арендованных объектов стоимостью до $500 в месяц в феврале составила 43%. В этом сегменте были представлены 1-2-комнатные квартиры преимущественно в Голосеевском и Шевченковском районах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинка шокировала ценами на аренду жилья в Бразилии

В ценовом диапазоне $500-1000 в месяц провели 40% сделок. Здесь фаворитами были 2-3-комнатные квартиры в Голосеевском, Печерском районах. Чаще всего арендовали квартиры в новых домах.

Самым дешевым вариантом этого сегмента стала 2-комнатная квартира в новом доме площадью 65 кв. м, расположена в Днепровском районе. Стоимость ее аренды составила 14,1 тыс. грн/мес.

В ценовом диапазоне от $1000 до 2500 в месяц доля сделок составила 25%. Здесь фаворитом стали Печерский и Шевченковский районы столицы. Основной процент сделок пришелся на квартиры, были единичные сделки с домами и офисными помещениями.

Здесь самым дешевым вариантом февраля стало 2-комнатная квартира в Печерском районе, площадью 90 кв. м, которую арендовали за 28,2 тыс. грн/мес.

В категории элитных объектов от $2500 в месяц доля сделок составила 5%. Здесь превалировала недвижимость Печерского и Голосеевского районов.

В январе 2021-го года в Киеве провели 167 операций по аренде недвижимости. Это меньше показателей предыдущего месяца на 56%.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Стремительно вырос спрос на аренду жилья: сколько готовы тратить украинцы». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
06
марта

Сыгран первый матч чемпионата Украины по футболу

Изобрели лучшее лекарство от жара

В городе объявили охоту на крыс

Из-за халатности перевернулся паром и погибли 188 человек

Людей выпустили после двухнедельной изоляции

Самое читаемое
Окончила жизнь суицидом обладательница самой большой груди в мире
Окончила жизнь суицидом обладательница самой большой груди в мире
7
 Просмотров: 22140
Крокодил проглотил 8-летнего ребенка
Крокодил проглотил 8-летнего ребенка Просмотров: 11511
Коронавирус связан с группой крови - ученые
Коронавирус связан с группой крови - ученые Просмотров: 10728
Актриса в чулках и голые модели. Какими фото щеголяют звезды
Актриса в чулках и голые модели. Какими фото щеголяют звезды
5
 Просмотров: 10566
Гороскоп на 6-7 марта: чем порадуют первые выходные весны
Гороскоп на 6-7 марта: чем порадуют первые выходные весны
 Просмотров: 7398
Экономика
Из-за долгов многоэтажки остались без тепла
Из-за долгов многоэтажки остались без тепла Просмотров: 549
Как ошибиться при устройстве на работу: 7 вопросов к себе
Как ошибиться при устройстве на работу: 7 вопросов к себе Просмотров: 369
Международные резервы Украины сократились
Международные резервы Украины сократились Просмотров: 252
Спрос на подержанные иномарки в Украине растет
Спрос на подержанные иномарки в Украине растет Просмотров: 216
С 1 мая в Украине будет действовать годовой тариф на газ: приняли решение
С 1 мая в Украине будет действовать годовой тариф на газ: приняли решение Просмотров: 2331
Больше всего комментируют
6
Зеленский готов бросить вызов олигархам - Мендель
3
За решением суда по поводу Стерненко могут стоять заказчики - Данилов
3
Зеленский поблагодарил США
3
В "Слуге народа" прокомментировали санкции против Коломойского
1
Доллар и евро падают третий день подряд
Голосов: 26261
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть