Стремительно вырос спрос на аренду жилья: сколько готовы тратить украинцы

В категории элитных объектов от $2500 в месяц доля сделок составила 5%. Фото: unsplash

В феврале украинцы потратили $270 тыс. на аренду столичной недвижимости.

За месяц сняли 209 помещений, что на 25% больше показателей января 2021 года, сообщают в АН "Благовест".

Самым бюджетным арендованным в феврале вариантом стала 1-комнатная квартира площадью 39 кв. м в Подольском районе за 6,1 тыс. грн/мес. Самым дорогим - дом в Печерском районе. Его площадь составляет 450 кв. м, цена - 254 тыс. грн/мес.

Доля арендованных объектов стоимостью до $500 в месяц в феврале составила 43%. В этом сегменте были представлены 1-2-комнатные квартиры преимущественно в Голосеевском и Шевченковском районах.

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В ценовом диапазоне $500-1000 в месяц провели 40% сделок. Здесь фаворитами были 2-3-комнатные квартиры в Голосеевском, Печерском районах. Чаще всего арендовали квартиры в новых домах.

Самым дешевым вариантом этого сегмента стала 2-комнатная квартира в новом доме площадью 65 кв. м, расположена в Днепровском районе. Стоимость ее аренды составила 14,1 тыс. грн/мес.

В ценовом диапазоне от $1000 до 2500 в месяц доля сделок составила 25%. Здесь фаворитом стали Печерский и Шевченковский районы столицы. Основной процент сделок пришелся на квартиры, были единичные сделки с домами и офисными помещениями.

Здесь самым дешевым вариантом февраля стало 2-комнатная квартира в Печерском районе, площадью 90 кв. м, которую арендовали за 28,2 тыс. грн/мес.

В категории элитных объектов от $2500 в месяц доля сделок составила 5%. Здесь превалировала недвижимость Печерского и Голосеевского районов.

В январе 2021-го года в Киеве провели 167 операций по аренде недвижимости. Это меньше показателей предыдущего месяца на 56%.