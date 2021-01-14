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четверг, 14 января 2021 11:40

Стремительно дорожают популярные продукты: как изменились цены за год

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Стремительно дорожают популярные продукты: как изменились цены за год
Больше всего цены выросли на сахар, гречку и масло. Фото: pexels.com

За 2020 год в Украине существенно подорожали бакалейные товары. Больше всего цены выросли на сахар, гречку и масло.

С декабря 2019 года почти наполовину подорожал сахар, до 20,9 грн за кг. Рост составил 46,2%. Гречневая крупа подорожала на 34,8% и в декабре 2020 году в среднем продавалась по 37,43 грн за кг, передает Укринформ.

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Рис за этот период вырос в цене на 4,8%. За кило теперь придется отдать 23,93 грн. Манная крупа подорожала до 15,91 грн за кг - на 16,6%. Ячневая - на 13,4%, до 12,98 грн за кг.

За год, из круп подешевело только пшено: на 30,2% - до 17,51 грн за кг.

Пшеничный белый хлеб из муки высшего сорта в среднем подорожал на 11,8% - 26,73 грн за 1 кг. Цена хлеба пшеничного из муки первого сорта - 21,40 грн за 1 кг (9,3% роста), хлеба ржаного и ржано-пшеничного - 22,07 грн за 1 кг (6,4%), батона - 14,75 грн 0,5 кг (6,4%).

На макароны из мягких сортов пшеницы выросла на 10,2%, до 20,17 грн за кг. Мука пшеничная теперь стоит до 12,70 грн за кг - что на 13,2% больше. Подсолнечное масло - 42,07 грн за 1 л – это 22,2% роста.

В 2021 году цены на хлеб в Украине продолжат расти. Эксперты прогнозируют, что стоимость хлебобулочных изделий вырастет на 15-20%.

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