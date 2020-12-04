Страны ОПЕК+ не смогли договориться о сокращении добычи нефти

Страны ОПЕК+ согласились несколько смягчить ограничения. Фото: unsplash

Члены группы ОПЕК+ согласовали увеличение добычи нефти с начала следующего года.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Bloomberg.

После 5 дней сложных переговоров страны ОПЕК+ согласились несколько смягчить ограничения - на 500 тыс. баррелей в сутки. Договоренность начнет действовать с января.

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман признал, что сделка была тяжелая.

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После раскола между Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами картель не смог договориться об отсрочке запланированного на январь увеличения добычи на 3 месяца. Вместо этого министры решили увеличить добычу и ежемесячно проводить встречи для принятия решения о следующих шагах.

Цены на нефть выросли из-за возобновления переговоров членов группы ОПЕК+ о продлении сокращение добычи. Ранее сообщалось, что сокращения могут продлить до марта.