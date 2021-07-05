Страна, которая пережила Голодомор, будет кормить мир - Кулеба

Мир вошел в новую технологическую революцию. Это окно возможностей для экономического скачка Украины. Страна, которая пережила Голодомор, будет кормить мир.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на форуме "Украина 30: Международная политика".

Gazeta.ua предлагает интересные цитаты министра.

"На фоне роста мировой потребности в продуктах питания мир начинает необратимое движение к точному земледелию, чтобы снизить влияние на окружающую среду и повысить эффективность. Общий объем рынка точного земледелия достигает 240 млрд долларов США и растет на 10-25 процентов ежегодно. 44,2 процента экспорта Украины составляет аграрный сектор. Она будет частью к этому переходу".

Автор: Елена Луценко 44,2% экспорта Украины составляет аграрный сектор

Украина - это ИТ руки мира.

"В 2020 году украинские стартапы привлекли более миллиарда долларов инвестиций. Диджитализация в Украине является одной из самых быстрых в мире. Экспорт компьютерных услуг за шесть месяцев этого года вырос на треть до 1,64 млрд долларов. IT-индустрия входит в первую тройку по объему экспорта услуг, обеспечивает стабильное поступление валюты в страну. Украинские ИТ-компании укрепляют позиции в направлениях больших данных, искусственной реальности, машинного обучения и искусственного интеллекта".

Возобновляемая энергетика.

"ЕС взял курс на полную декарбонизация экономики за счет использования зеленого водорода. Сама судьба велит Украине стать основным поставщиком энергоносителей в ЕС. Мы можем производить до 500 миллиардов кубометров водорода. ЕС признал Украину в инициативе поставки зеленого водорода "два по 40 гигаватт".

Мы можем совместить металлургию с возобновляемой энергетикой. Например, Германия производит автомобили. А корпуса для них могут производиться в Украине с зеленой стали, вылитой с использованием возобновляемых источников энергии. Перспективным является производство и экспорт биогаза.

Ветровая энергетика. Ветер на украинском черноморском побережье в Бессарабии является одним из самых мощных и самых стабильных в Европе.

Возможности возобновляемой энергетики Украины составляют 70 миллионов тонн нефтяного эквивалента. Этот объем способен обеспечить до 70 процентов внутреннего потребления".

Логистическое расположение Украины

"Предоставляет возможность создания новых морских и наземных торговых путей. Количество соглашений о свободной торговле и глубокая торговая интеграция с ЕС создает новые цепи добавленной стоимости. Украина является неотъемлемой частью трансевропейских транспортных коридоров (TEN-T) и станет мощным торговым кластером Придунавья и черноморского бассейна.

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Мы работаем над увеличением количества точек трансграничного сотрудничества, улучшения инфраструктуры и применения единого таможенного окна. Это существенно сократит время прохождения транспорта. За счет развития "зеленой" мобильности наши наземные транспортные коридоры станут экономически выгодными для транзита товаров из Азии в ЕС и в обратном направлении, поскольку будут существенно снижать углеродный след ".

52,7% украинцев не одобряют деятельность президента Владимира Зеленского. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии с 22 по 29 июня. Одобряют деятельность Зеленского 34,1%, затруднились сказать - 13,2%.