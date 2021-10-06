Стоимость газа в Европе обновила исторический рекорд

Высокие цены на энергорынках Европы могут сказаться на ряде товарных рынков во всем мире. Фото: Reuters

6 октября цена на газ в Европе установила очередной рекорд. Впервые в истории она превысила отметку $1500 за 1 тыс. куб. м.

Стоимость ноябрьского фьючерса на главном европейском хабе TTF в Нидерландах в 9:10 по Киеву выросла до $1559, свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.

В то же время общий рост цены газа в максимуме сегодня утром достигал $1606 за 1 тыс. куб. м. Высокие цены на энергорынках Европы могут сказаться на ряде товарных рынков во всем мире, поскольку их запасы истощаются.

Рост цен на газ в Европе связывают со слабыми темпами заполняемости подземных хранилищ. Еще одной причиной называют отказ российского Газпрома бронировать дополнительные мощности украинского транзита. Стоимость газа растет даже несмотря на новости о том, что начались испытания первой нитки газопровода "Северный поток-2".

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С 1 июля цена выросла вчетверо. Прошлый исторический максимум установили на торгах вчера - более $1427 за 1 тыс. куб. м. США обеспокоены из-за угрозы энергетической безопасности Европы, которая может попасть в газовую зависимость от России уже этой зимой. Это привело к самым высоким в истории ценам. Несмотря на рекордное подорожание газа в Европе, его цена для населения Украины не изменится. Годовой тариф будет действовать до 1 мая следующего года.