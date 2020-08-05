Стоимость автомобиля будут определять по новой методике Кабмина

Ранее рассчитывали стоимость авто, учитывая только на показатель объема цилиндра двигателя в литрах. Фото: pixabay.com

Объем двигателя будут определять и в литрах, и в кубических сантиментрах. Формировать цену машин будут на основе обоих видов данных.

Такие поправки внес Кабмин в методику определения среднерыночной стоимости автомобиля.

Ранее Минэкономики рассчитывало стоимость автомобиля, учитывая только показатель объема цилиндра двигателя в литрах с округлением до первой цифры после запятой.

"Винницкий окружной суд в своем решении от 23.10.2019-го года постановил, что нужно унормировать практику оценки автомобиля для его налогообложения", - рассказал народный депутат Алексей Гончаренко.

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Решение о четкой стоимости налогообложения поддержал Верховный Суд. Согласно его позиции, все споры в этом случае должны решаться в пользу налогоплательщика, а не государства.

В течение июля украинцы приобрели и зарегистрировали 8,4 тыс. новых легковых автомобилей. По сравнению с прошлым годом, июльский спрос вырос на 10%.