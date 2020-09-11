Ставки по кредитам и депозитам станут ниже - Нацбанк

С начала года ставки кредитования снижены. Фото: unsplash.com

Процентные ставки по кредитам и депозитам будут снижаться, поскольку они продолжат реагировать на июньское снижение учетной ставки центробанка до 6%.

"Мы видим, что трансмиссионный механизм по снижению ключевой ставки еще не сработал, и ожидаем дальнейшего снижения процентных ставок по депозитам. Соответствующим образом будут реагировать и ставки по кредитам", - сказал глава Национального банка Кирилл Шевченко.

Шевченко отметил, что в динамике депозитных ставок уже наблюдаются некоторые сдвиги. По его словам, за полгода на 1 июля средневзвешенная ставка по депозитам бизнеса снизилась более чем на 5 процентных пунктов - почти до 5,3%, а по депозитам домохозяйств - на 3,2 п.п., до 10,5% пишет "Минфин".

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"С начала года ставки кредитования снижены. Средневзвешенная ставка по кредитам для бизнеса по состоянию на конец августа составляла 9% годовых. Для физлиц мы не видим стремительного снижения процентных ставок, но все же оно есть", - добавил Шевченко.

Объем гривневых депозитов в украинских банках за август увеличился по сравнению с июлем на 1,4% - до 722,38 млрд грн, валютных в долларах - сократился на 1,6%, до $17,5 млрд.