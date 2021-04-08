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четверг, 08 апреля 2021 15:47

Ставки по ипотеке существенно выросли

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Ставки по ипотеке существенно выросли
Всего в феврале 2021 года выдали 617 кредитов на общую сумму 457,9 млн грн. Фото: unsplash

В феврале 2021 года средняя ставка ипотечного кредита на вторичном рынке составляла 13,9%. Тогда как в январе она была равной 13,8%.

На первичном рынке в феврале ставка кредита составляла 17,1%, в январе -15,9%, сообщают в НБУ.

"Заметный рост стоимости кредитов на первичном рынке произошел из-за увеличения доли в новых выдачах на рынке одного из активных в ипотечном кредитовании банков, который предлагает заемщикам сравнительно высокую эффективную процентную ставку", - говорится в сообщении.

В региональном разрезе больше всего ипотечных кредитов выдали в Киеве - 171 договор на 177 млн ​​грн. Это 39% общей суммы. После Киева больше всего ипотечных договоров заключили в Киевской области - 84 договора на 78,5 млн грн. Это 17% общей суммы. В Харьковской - 76 договоров на общую сумму почти 43 млн грн - 9% общей суммы. Во Львовской и Днепропетровской областях - 36 договоров на 28,3 млн грн и 45 договоров на 24,2 млн грн соответственно.

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"Всего в феврале 2021 года выдали 617 кредитов на общую сумму 457,9 млн грн. Объем их выдачи вырос на 40 процентов по сравнению с январем 2021-го и на 81 процент по сравнению с февралем 2020 года. Количество новых сделок за месяц выросло на 39 процентов, за год - на 35", - добавляют в НБУ.

В марте с 48 обращений для оформления кредита по программе "Доступная ипотека 7%" банки согласовали всего 21% заявок. Финучреждения подписали 10 договоров на 7,2 млн грн, а средняя сумма кредита составляет 722 тыс. грн.

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