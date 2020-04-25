Статус безработного можно будет оформить онлайн

Статус можа оформить на портале "Дія". Фото: pexels.com

Правительство на заседании 24 апреля поддержало запуск экспериментального проекта оформления статуса безработного на портале "Дія" и получения пособия по безработице.

"Теперь, чтобы оформить статус безработного, необходимо авторизироваться на портале "Дія", выбрать соответствующую услугу, заполнить анкету и прикрепить определенный перечень документов", - отметил написал в Facebook премьер-министр Денис Шмыгаль.

Вся процедура займет примерно 10 минут. Срок рассмотрения заявок в центре занятости в период карантина не должен превышать одного рабочего дня.

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Извещение о результате разработанной заявки будет поступать на электронную почту, смс-сообщением на телефон, а также будет доступен в личном кабинете пользователя на портале "Дія".

Во время карантина подать документы и стать на учет в Службе занятости можно онлайн. Нужно на сайте Службы занятости www.dcz.gov.ua выбрать рубрику "Электронное представление документов" и ознакомиться с общей информацией.