Старые маршрутки хотят убрать с украинских дорог

Города сами смогут определять цену и справедливо платить за обслуженные километры. Фото: 24tv.ua

В Раде хотят узаконить требование к перевозчикам относительно устранения с рейсов старых автобусов и повышения качества обслуживания.

Соответствующий законопроект зарегистрировали в Верховной Раде, сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

По его словам, для этого предлагают, вместо не всегда прозрачных конкурсов на маршруты, начать закупать транспортную услугу через Prozorro. По мнению министра, это создаст открытую и прозрачную конкуренцию, что повышает качество.

"И что важно - города сами смогут определять цену и справедливо платить за километры. Этим мы заканчиваем дискриминацию льготников, так как перевозчик уже получает деньги за расстояние, а не "собранные деньги с пассажиров", - говорит Владислав Криклий.

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Он отмечает, что такой подход даст возможность требовать от перевозчиков не только обслуживания пассажиров на комфортных автобусах, но и установления трекеров и валидаторов для электронной оплаты.

Внедрение электронной системы учета оплаты проезда в городском транспорте Киева отложили еще на полгода.