Стало проще подать документы на получение социальной помощи

Министерство соцполитики будет финансировать объединены территориальные общины. Они будут предоставлять населению социальные услуги. Фото: espreso.tv

В этом году даже в малом населенном пункте будет работать сервис, чтобы подать документы на получение какой-либо социальной помощи.

Так, Министерство соцполитики будет финансировать объединены территориальные общины, чтобы те предоставляли населению социальные услуги. На это заложили 150 млн грн, сообщила пресс-служба министерства.

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"Уже в этом году введем систему фронт-офисов, которая позволит предоставлять социальные сервисы в каждой объединенной территориальной общине. Теперь для подачи документов человеку не нужно ехать в районный или областной центр", - пояснила министр социальной политики Юлия Соколовская.

По ее словам, фронт-офисы будут принимать документы и выдавать результаты их обработки. При этом работать с документами будет "бэк-офис". Таким образом удастся оптимизировать работу всего механизма.

В государственном бюджете на 2020 год на выплату льгот и жилищных субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг в денежной форме предусмотрено 47,6 млрд грн, что на 7,4 млрд грн меньше, чем в 2019 году.