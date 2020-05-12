Стало известно, сколько предпринимателей зарегистрировались на получение помощи

7 тысяч работодателей зарегистрировались на пособие по частичной безработице pixabay.com

Уже около 7 тысяч работодателей подали документы для получения пособия по частичной безработице. Об этом сообщает Министерство экономики.

С 4 мая, то есть с начала анонсирования программы по частичной безработице, количество поданных пакетов документов на получение финансовой помощи уже составило 6873. Обработка проходит в ежедневном режиме, и по состоянию на сегодня уже принято 1715 положительных решений, что позволит обеспечить выплаты для 25 777 работников. В стадии рассмотрения - 3339 пакетов документов, и прием заявок активно продолжается.

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"Только за первую неделю анонсирования программы по частичной безработице за получением такой помощи обратились почти 7 тысяч работодателей. С каждым днем эта цифра увеличивается примерно на тысячу новых заявлений. Программа направлена на то, чтобы помочь малому и среднему бизнесу в покрытии расходов на зарплату рабочим, которым было сокращено рабочее время, тем самым сохраняя рабочие места. В общем, на эту программу направлено 4,7 миллиарда гривен. Если мы будем понимать, что нужно больше средств, будем добавлять через перераспределение средств", - прокомментировал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко.

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