Стало известно, кому передадут порт "Херсон"

 
Ексклюзивы
1/5
Без снега реки будут пересыхать - климатолог
Без снега реки будут пересыхать - климатолог
Просмотров: 333
"Штрафы не помогут" - эксперт рассказал, как бороться с авариями
"Штрафы не помогут" - эксперт рассказал, как бороться с авариями
Просмотров: 990
Атомная энергетика для Украины базовая. Ее надо развивать - Гончар
Атомная энергетика для Украины базовая. Ее надо развивать - Гончар
Просмотров: 810
Вторая сессия прошла. Зеленский сохраняет контроль над "слугами"
Вторая сессия прошла. Зеленский сохраняет контроль над "слугами"
Просмотров: 594
Как изменится оплата за газ: эксперт объяснил две платежки
Как изменится оплата за газ: эксперт объяснил две платежки
Просмотров: 3573
Нацбанк превысил полномочия: почему отменили решение по ФОПам
Нацбанк превысил полномочия: почему отменили решение по ФОПам
Просмотров: 918
Коломойский давит на Зеленского
Коломойский давит на Зеленского
Просмотров: 1548
"Прикрытие узурпации власти для дураков" –- как Путин хочет сделать себя пожизненным лидером РФ
"Прикрытие узурпации власти для дураков" –- как Путин хочет сделать себя пожизненным лидером РФ
1 Просмотров: 873
Когда кредиты станут дешевыми - рассказывает экономист
Когда кредиты станут дешевыми - рассказывает экономист
Просмотров: 666
Немцы зарабатывают в 17 раз больше: когда в Украине вырастут зарплаты
Немцы зарабатывают в 17 раз больше: когда в Украине вырастут зарплаты
1 Просмотров: 9117
Фото
Все фото
3
14
8
5
9
Украинцы получают втрое меньше чехов: сравнили минимальные зарплаты в мире
Украинцы получают втрое меньше чехов: сравнили минимальные зарплаты в мире
Денис Лисицкий дважды выиграл грант на собственное дело
Денис Лисицкий дважды выиграл грант на собственное дело
Бизнес на натуральной косметике окупился за восемь месяцев
Бизнес на натуральной косметике окупился за восемь месяцев
Киевляне продают канцелярию, которая растет
Киевляне продают канцелярию, которая растет
В месяц на базарах можно выторговать до 20 000 гривен — киевляне рассказали об особенностях бизнеса на собственных крафтовых сырах
В месяц на базарах можно выторговать до 20 000 гривен — киевляне рассказали об особенностях бизнеса на собственных крафтовых сырах
Видео
Все видео
"Национальный Корпус" анонсировал новые митинги против распродажи украинской земли - теперь по всей Украине
"Национальный Корпус" анонсировал новые митинги против распродажи украинской земли - теперь по всей Украине
Коболев рассказал о рисках газового контракта
Коболев рассказал о рисках газового контракта
Раскрыли подробности договоренностей с РФ по газу
Раскрыли подробности договоренностей с РФ по газу
Нафтогаз отозвал иск против Газпрома
Нафтогаз отозвал иск против Газпрома
Зеленский анонсирует доступные кредиты для бизнеса
Зеленский анонсирует доступные кредиты для бизнеса
Интервью
1/5
Что делать с зарплатами министров и депутатов
Что делать с зарплатами министров и депутатов
Просмотров: 1170
Политическое поражение Зеленского и новые схемы: фермер рассказал о последствиях земельного закона
Политическое поражение Зеленского и новые схемы: фермер рассказал о последствиях земельного закона
Просмотров: 1539
Украинцы массово учат немецкий язык, чтобы ехать на заработки
Украинцы массово учат немецкий язык, чтобы ехать на заработки
1 Просмотров: 2952
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Просмотров: 2106
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 2916
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
20 января 2020
Просмотров: 630
Тато знав
"Ось прийдуть молоді! – іноді згадую слова одного літератора-депутата. – Вони будуть інші!" Пам'ятається, йшлося щось за мову, якою той, ...
вторник, 21 января 2020 18:45

Стало известно, кому передадут порт "Херсон"

  Комментировать
Стало известно, кому передадут порт &quot;Херсон&quot;
Порт передадут консорциуму "Рисоил-Херсон". Фото: "Корреспондент.net"

Порт "Херсон" передадут консорциума "Рисоил-Херсон".

По итогам конкурса определили размер фиксированного платежа, сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины.

Его размер должен составить 12 млн грн. Компания-концессионер должен платить по 7% переменных концессионных платежей. На время концессии "Рисоил-Херсон" должен инвестировать в херсонский порт 300 млн грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Передали на приватизацию 5 госпредприятий, планируют еще 9

"Концессия позволит привлечь инвестиции не только в порт, но и в объекты местной инфраструктуры", - прокомментировал результаты конкурса премьер-министр Алексей Гончарук.

В Министерстве инфраструктуры Украины планируют сделать 4 частные дороги, а также сдать в частную собственность ряд портов, аэропортов и вокзалов.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Стало известно, кому передадут порт "Херсон"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
21
января

Автокомпания началась с производства швейных машинок

Украинские воины зашли в тыл россиян

Швейцарцам начали давать гражданство Ватикана

Олекса Гирнык сжег себя в знак протеста против русификации Украины

Политическая реинкарнация возможна: рассказали о перспективах екс-генпрокурора

Самое читаемое
Обнаженная на жарком пляже: фитнес-модель показала фото с отдыха
Обнаженная на жарком пляже: фитнес-модель показала фото с отдыха
7
 2 Просмотров: 27289
Памела Андерсон показала свое роскошное тело
Памела Андерсон показала свое роскошное тело
6
 Просмотров: 17181
Планировала свадьбу: Франковск попрощался с погибшей бортпроводницей
Планировала свадьбу: Франковск попрощался с погибшей бортпроводницей
15
 Просмотров: 15410
Над телами в последний раз покружил самолет: простились с погибшими пилотами рейса PS752
Над телами в последний раз покружил самолет: простились с погибшими пилотами рейса PS752
6
 Просмотров: 12186
Обмен валюты по-новому: что изменится в апреле 2020-го
Обмен валюты по-новому: что изменится в апреле 2020-го Просмотров: 11943
Экономика
Укрзализныця начала перевозить больше людей в страны ЕС
Укрзализныця начала перевозить больше людей в страны ЕС 1 Просмотров: 36
Предложили увеличить налоги на топливо из России
Предложили увеличить налоги на топливо из России Просмотров: 198
Стало проще подать документы на получение социальной помощи
Стало проще подать документы на получение социальной помощи Просмотров: 288
Доступные кредиты для бизнеса: президент подписал закон об изменениях в бюджет
Доступные кредиты для бизнеса: президент подписал закон об изменениях в бюджет Просмотров: 918
НБУ отсудил у Коломойского недвижимость на миллионы гривен
НБУ отсудил у Коломойского недвижимость на миллионы гривен 1 Просмотров: 378
Больше всего комментируют
5
Это были две ракеты Tor-M1: Иран обнародовал отчет об авиакатастрофе
4
Цена "мира": в Луганской области россияне убили Александра Слободанюка
3
Пристайко будет просить помощи из-за российских обстрелов
3
Делами против Порошенко власть отвлекает внимание - Герасимов
2
Обнаженная на жарком пляже: фитнес-модель показала фото с отдыха
Голосов: 23010
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua