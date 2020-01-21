Стало известно, кому передадут порт "Херсон"

Порт передадут консорциуму "Рисоил-Херсон". Фото: "Корреспондент.net"

Порт "Херсон" передадут консорциума "Рисоил-Херсон".

По итогам конкурса определили размер фиксированного платежа, сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины.

Его размер должен составить 12 млн грн. Компания-концессионер должен платить по 7% переменных концессионных платежей. На время концессии "Рисоил-Херсон" должен инвестировать в херсонский порт 300 млн грн.

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"Концессия позволит привлечь инвестиции не только в порт, но и в объекты местной инфраструктуры", - прокомментировал результаты конкурса премьер-министр Алексей Гончарук.

В Министерстве инфраструктуры Украины планируют сделать 4 частные дороги, а также сдать в частную собственность ряд портов, аэропортов и вокзалов.