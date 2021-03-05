Стало известно, когда МВФ вернется в Украину

МВФ вернется в Украину в апреле. Фото: REUTER

Миссия МВФ должна заработать в Украине в апреле этого года, после того, как потеряет силу установленная правительством предельная цена на газ для населения.

"Миссия МВФ завершила свою промежуточную работу и они указали на нюансы в нашей совместной работе, которые их волнуют по выполнению договоренностей. Сказали, что скоро вернутся, в частности, после того, как закончится наша история с газом. Она продолжается до первого апреля", - сообщил председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко, пишет Общественное.

Глава "Слуги народа" подчеркнул, что ручное регулирование цен на газ не является единственным замечанием МВФ в Украине. По его словам, "также их волнует судебная реформа и антикоррупционное законодательство".

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9 июня 2020 Совет директоров МВФ принял 18-месячную программу stand-by для Украины с финансированием, эквивалентным 3,6 миллиарда SDR (около 5 млрд долларов), направленную на помощь Украине в преодолении последствий пандемии Covid-19. 12 июня Украина получила первый транш кредита МВФ в рамках новой программы сотрудничества в размере 2,1 миллиарда долларов. В конце ноября Министерство финансов сообщило об успешном завершении переговоров с МВФ относительно основных параметров проекта госбюджета на 2021, что было одной из главных предпосылок для начала первого просмотра совместной с МВФ программы stand-by для Украины. Миссия Международного валютного фонда 11 января 2021 возобновила в Украине работу по пересмотру программы stand-by. Работа продолжалась до 12 февраля. Миссия МВФ завершилась в Украине без принятия решения о пересмотре программы stand-by.