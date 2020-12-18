Стали известны цены на вакцины от коронавируса

Назвали самую дорогую вакцину. Фото:pexels

Бельгийское правительство случайно раскрыл цены на вакцины против коронавируса.

Об этом сообщает Politico.

Госсекретарь по вопросам бюджета Бельгии Ева де Блээкер запостила в Twitter таблицу, в которой было указано цену за дозу каждой вакцины.

Вот как выглядят цены на вакцины от коронавируса для стран ЕС:

Самая дорогая Moderna - $ 18

BioNTech / Pfizer - € 12

CureVac - € 10

Johnson & Johnson - $ 8,50,

Sanofi / GSK - € 7.56,

Oxford / AstraZeneca - € 1,78.

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Блээкер опубликовала таблицу после критики оппозиционной партии по поводу того, что в бюджете на следующий год якобы нет ясности относительно расходов на вакцины от коронавируса. Через пол часа госсекретарь удалила твит. Но бельгийские журналисты успели сохранили снимок экрана.

Разработка вакцин от коронавируса заняла лидирующую позицию в ежегодном публикации американского журнала Science о важнейших научные открытия и прорывы.