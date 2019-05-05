США и Словакия назвали "Северный поток-2" геополитическим оружием

Россияне продолжают строить "Северный поток-2". Фото: РБК

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Словакии Питер Пеллегрини отметили недопустимость использования энергетических проектов, включая Nord Stream 2 (Северный поток-2), в качестве геополитического оружия.

"Наши страны также подтверждают, что энергетическая безопасность является основой национальной безопасности. Мы вновь заявляем о своем несогласии с использованием энергетических проектов в качестве геополитического оружия, включая Северный поток - 2", - говорится в заявлении по итогам встречи Трампа и Пеллегрини.

Официальный Вашингтон последовательно выступает против строительства российского газопровода "Северный поток - 2", который имеет целью поставку российского газа в Европу в обход Украины.

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12 марта Европарламент принял резолюцию, в которой выразил политическое убеждение о необходимости остановить проект газопровода "Северный поток-2", который не отвечает стратегическим интересам ЕС.