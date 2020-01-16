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четверг, 16 января 2020 12:54

США и Китай скрепили подписями торговое соглашение

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США и Китай скрепили подписями торговое соглашение
Благодаря этой сделке возрастет импорт из США в Китай. Фото: Reuters

15 января в Белом доме состоялась официальная церемония подписания первой части торгового соглашения между США и Китаем.

Подписи под документом поставили президент США Дональд Трамп и вицепремьер Госсовета Китая Лю Хэ, пишет "Радіо Свобода".

Благодаря этой сделке возрастет импорт из США в Китай на 200 миллиардов долларов в течение двух лет. Зато сократят американские таможние збори на китайские товары. Также договор уравновешивает торговые споры.

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Соглашение также регулирует защиту интеллектуальной собственности, увеличения объема закупок американских промышленных товаров, сельскохозяйственной продукции и энергоносителей, устранение барьеров для американских финансовых услуг, прекращение валютных манипуляций и восстановление баланса в торговых отношениях между США и Китаем.

Впрочем, многие экспортные тарифи, которые установили между двумя странами во время торговой войны, остаются актуальными. США хотят сохранить большинство экспортных тарифов, чтобы использовать их на переговорах в будущем как рычаги давления.

По словам Трампа, это соглашение является "исправлением ошибок" и "невероятним соглашением для США", которое приведет к "стабильному миру во всем мире".

Договоренности по так называемой "первой фазе" торговой сделки достигли в середине декабря. Ожидается, что скоро начнут обсуждать другие пункты соглашения. Планируют согласовать снижение таможенних сборов и обсудить китайские государственные субсидии.

Торговые споры между Пекином и Вашингтоном продолжаются с начала 2018 года. Вашингтон обвиняет китайские власти в протекционизме и несправедливом ведении бизнеса. Дональд Трамп ранее ввел дополнительные таможние сбори на китайскую продукцию. Китай сделал аналогичные шаги.

После подписания соглашения США и Китая, цена нефти выросла на торгах. Акции на мировых фондовых рынках 16 января также показывают рост.

США и Китай договорились о перемирии в торговой войне.В США сообщили, что Пекин обязался увеличить закупки американских товаров и услуг в ближайшие два года на $200 млрд по сравнению с 2017 годом. В ответ США снизят пошлины на китайский импорт и откажутся от новых с 15 декабря.

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Дата
16
января

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