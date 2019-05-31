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пятница, 31 мая 2019 10:53

Средняя зарплата существенно увеличилась

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Средняя зарплата существенно увеличилась
За три года средняя зарплата выросла на $ 170. Фото: images.aif.ru

На $170 выросла средняя зарплата в Украине за 3 года.

Она стала больше в 1,82 раза, заявил первый вице-премьер-министр Украины и министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив.

"За 3 года средняя зарплата выросла на 170 долларов: из около 210 долларов в декабре 2015-го до 383 - в апреле 2019 года. Это только по данным официальной статистики. В частном секторе средняя зарплата в апреле 2019-го составляет уже 438 долларов. Это означает, что дела бизнеса улучшились", - сказал Кубив.

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Он добавил, что Кабмин повысил минимальную зарплату с $55 на 1 января 2016-го до $ 150 на 1 января 2019 года.

Правительство добавило 5,5 млрд грн на выплату монетизированных субсидий украинцам.Такое решение приняло на заседании 22 мая. В то же время на 13,5 млрд грн сократило финансирование местных бюджетов на предоставление льгот и жилищных субсидий.

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