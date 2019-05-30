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четверг, 30 мая 2019 12:46

Правительство выделило больше денег на субсидии и пенсии: подробности

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Правительство выделило больше денег на субсидии и пенсии: подробности
На выплату монетизированных субсидий дополнительно направили 5,5 млрд грн. Фото: Волинське Агентство Розслідувань

Правительство добавило 5,5 млрд грн на выплату монетизированных субсидий украинцам.

Такое решение приняло на заседании 22 мая. В то же время на 13,5 млрд грн сократило финансирование местных бюджетов на предоставление льгот и жилищных субсидий, передает "Урядовий портал".

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Кроме того, правительство дополнительно выделило 7,8 млрд грн на пенсии украинцам. Еще на 27,5 млн грн увеличили расходы на меры по социальной, трудовой и профессиональной реабилитации лиц с инвалидностью.

В течение следующих 4 лет в Украине продолжат дорожать коммунальные услуги. К концу 2019-го газ вырастет на 15%. В 2020-м добавит 20%, в 2021-м - 14%. За год подорожает еще на 10%, говорится в апрельском консенсус-прогнозе Минэкономразвития на 2019-2022 годы.

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