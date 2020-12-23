Сравнить с 2019: сколько украинцев отпразднуют Новый год дома

В этом году 50% украинцев были вынуждены изменить планы на празднование Нового года из-за пандемии.

Об этом говорится в результатах опроса Picodi.

65,3% украинцев ответили, что на этот раз Новый год встретят дома одни или с ближайшими родственниками. Это на 13% больше, чем в прошлом. Тогда дома праздновали 51,7% опрошенных.

Уменьшилось количество людей, которые планируют праздновать в широком кругу друзей и знакомых. В этом году 17,4% участников опроса собираются пойти в гости, в то время как 13,1% пригласят гостей к себе. В прошлом году празднование Нового года в гостях было более популярным. Так праздник отметили 34% опрошенных.

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Планируют провести новогоднюю ночь в ресторане или под открытым небом - 1,5% и 1,7% соответственно.

Наименее популярны поездки за границу. В другой стране планирует встретить Новый год 1% респондентов.

Автор: Picodi Уменьшилось количество людей, которые планируют праздновать в широком кругу друзей и знакомых

Украинская семья с 4 человек потратит на новогоднее застолье в среднем 1706 грн.