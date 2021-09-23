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четверг, 23 сентября 2021 21:10

Сравнили зарплаты женщин и мужчин

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Сравнили зарплаты женщин и мужчин
Мужчины чаще работают в строительстве, транспорте/логистике. Женщины - в торговле и сфере общественного питания. Фото: pixabay.com

58% украинок в рабочих сферах зарабатывают менее 10 тыс. грн в месяц. Такая же зарплата у 26% мужчин.

Две трети украинских рабочих специалистов занимаються физическим трудом, остальные - предоставлением профильных услуг. 65% не переживают относительно престижности своей профессии, 17% - гордятся ею, говорится в исследовании OLX.

Наиболее популярная сфера трудоустройства - розничная торговля и продажи. На втором месте строительство, на третьем - транспорт, логистика, общественное питание.

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Пол до сих пор значительно влияет на выбор сферы и уровень заработка. Мужчины чаще работают в строительстве (32%), транспорте/логистике (23%). Женщины - в торговле (38%) и сфере общественного питания (20%).

Менее 10 тыс. грн зарабатывают 58% женщин и 26% мужчин. Зарплату 10-15 тыс. грн получают 26% и 27% соответственно. От 20 тыс. грн - 6% и 24% соответственно.

Правительство хочет сократить разрыв в зарплатах мужчин и женщин. Подготовили план до 2023 года.

Миниэкономики подготовило проект "Национальной стратегии по уменьшению гендерного разрыва в оплате труда на период до 2023 года и утверждении плана мероприятий по ее реализации". Документ должен одобрить Кабмин.

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