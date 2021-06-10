Сравнили зарплаты учителей Украины и Европы

Минимальная зарплата украинских учителей составляет 4859 грн. Эту сумму получают начинающие без опыта. У педагогов высшей категории - 6 тыс. грн - 6,5 тыс. грн.

Автор: Елена Луценко С декабря 2021 року молодой педагог будет получать 5265 гривен

С декабря 2021 учителям поднимут зарплаты на 8,3%. Молодой педагог будет получать 5265 грн, учитель первой категории - 6567 грн, учитель высшей категории - 7 тыс. грн.

Зарплата учителей в Украине состоит из ставки, надбавок и доплат. Размер надбавок может превышать размер ставки. Это зависит от стажа учителя и его дополнительных обязанностей.

За надбавку свыше трех лет работы доплачивают 10%, более 10 лет - 20%, свыше 20 лет - 30%.

Средняя зарплата учителей в апреле 2021-го составила 10 859 грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пообещали существенный рост зарплат

У словацких учителей зарплата составляет $2-3 тыс. в месяц. На украинские деньги это около 80 тыс. грн. Эта плата считается самой маленькой среди учителей в Евросоюзе, пишет Сьогодні.

Начинающие педагоги из Люксембурга получают от $6 тыс. Учителя с 15-летним опытом зарабатывают вдвое больше.

Зарплаты учителей вырастут на 30% в течение 2021 года. В госбюджете на 2021 Министерством образования и науки Украины предусмотрены расходы в объеме 139,5 млрд грн. Это на 26,6 млрд грн больше, чем в прошлом году. Это средства на увеличение заработной платы с 1 января на 20% и с 1 декабря 2021 - на 8,4%, сообщили в Минобразования.