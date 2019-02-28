Сравнили стоимость мяса в регионах Украины

Самую дорогую мясную корзину кроме Киева, продают в Киевской, Закарпатской, Черновицкой и Луганской обл. Фото: Delo.ua

Самую дорогую мясную корзину покупают киевляне. Самая дешевая корзина в Тернопольской обл.

"Ассоциация поставщиков торговых сетей посчитала стоимость килограмма говядины, свинины, куриного филе и тушки, сала, вареной колбасы первого сорта, мороженой рыбы и десяток яиц. Больше всего - 755 гривен за набор продуктов платят в столице. Меньше всего - 625 гривен - в Тернопольской области" , - написал в Facebook директор ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

Самую дорогую мясную корзину кроме Киева, продают в Киевской, Закарпатской, Черновицкой и Луганской обл. Самую дешевую - в Волынской, Черниговской, Львовской и Черкасской обл.

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"Дороже всего говядина стоит в Киеве - 145 гривен за килограмм. Дешевле всего - в Донецкой области. Килограмм продают по 115 гривен. На Закарпатье свинину продают по 125 гривен. В Тернопольской области - 103 гривны. Кроме того, в регионе дешевле всего по Украине сало - 52 гривны. Дороже всего продукт стоит в столице - 118 гривен", - говорит Дорошенко.

Самая дешевая курятина в Днепропетровской области. Филе стоит 99 грн/кг. В Луганской обл. - 113 грн/кг. Килограмм мороженой рыбы в Закарпатской обл. продают по 81 грн. В Одесской - 68 грн. Самые дешевые яйца во Львовской обл. - 22 грн за десяток. В Харьковской за десяток просят 28 грн.

В январе самый дешевый хлеб продавали в Одесской области, самый дорогой - в Киеве.