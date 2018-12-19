Сравнили расходы жителей разных стран на новогодние праздники

На новогодние праздники украинцы готовы потратить 8957 грн, или $321. Эти деньги пойдут на подарки, новогодний стол и праздничный образ.

Больше всего запланировали потратить на Новый год чехи. На празднование отложили $527, или 14 700 грн. Чуть меньше - $511 запланировали потратить в Ирландии, $500 - Великобритании, свидетельствует исследование Picodi.

Автор: Picodi На подарки украинцы в среднем отложили 3183 грн.

Менее $100 на новогодние праздники потратят в Турции. На подарки и продукты турки отложили $40 и $30 соответственно. Россияне запланировали потратить на новогодний стол, одежду и подарки $220.

Автор: Picodi Больше всего запланировали потратить на Новый год чехи. На празднование отложили 7, или 14 700 грн.

На подарки украинцы в среднем отложили 3183 грн. Чаще всего дарят их родственникам, друзьям или коллегам. В перечень самых желанных подарков вошли электроника, деньги, бытовая техника и путешествия. Меньше всего украинцы хотят получить "под елочку" алкоголь, сладости и игрушки.

Автор: Picodi 2670 грн готовы потратить украинцы на новогодний образ.

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На праздничный стол украинцы в среднем готовы потратить 3104 грн. При этом 58% проведет праздник у себя дома, 30% - в гостях у друзей или родных. 13% готовы пойти на организованную платную вечеринку.

Украинцы 2019-го получат 11 дополнительных выходных в связи с религиозными и государственными праздниками. График был утвержден законом Украины "О труде". В январе получим дополнительные выходные 1 и 7 числа - будем праздновать Новый год и Рождество.