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среда, 19 декабря 2018 16:36

Сравнили расходы жителей разных стран на новогодние праздники

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На новогодние праздники украинцы готовы потратить 8957 грн, или $321. Эти деньги пойдут на подарки, новогодний стол и праздничный образ.

Больше всего запланировали потратить на Новый год чехи. На празднование отложили $527, или 14 700 грн. Чуть меньше - $511 запланировали потратить в Ирландии, $500 - Великобритании, свидетельствует исследование Picodi.

Автор: Picodi
  На подарки украинцы в среднем отложили 3183 грн.
На подарки украинцы в среднем отложили 3183 грн.

Менее $100 на новогодние праздники потратят в Турции. На подарки и продукты турки отложили $40 и $30 соответственно. Россияне запланировали потратить на новогодний стол, одежду и подарки $220.

Автор: Picodi
  Больше всего запланировали потратить на Новый год чехи. На празднование отложили 7, или 14 700 грн.
Больше всего запланировали потратить на Новый год чехи. На празднование отложили 7, или 14 700 грн.

На подарки украинцы в среднем отложили 3183 грн. Чаще всего дарят их родственникам, друзьям или коллегам. В перечень самых желанных подарков вошли электроника, деньги, бытовая техника и путешествия. Меньше всего украинцы хотят получить "под елочку" алкоголь, сладости и игрушки.

Автор: Picodi
  2670 грн готовы потратить украинцы на новогодний образ.
2670 грн готовы потратить украинцы на новогодний образ.

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На праздничный стол украинцы в среднем готовы потратить 3104 грн. При этом 58% проведет праздник у себя дома, 30% - в гостях у друзей или родных. 13% готовы пойти на организованную платную вечеринку.

Украинцы 2019-го получат 11 дополнительных выходных в связи с религиозными и государственными праздниками. График был утвержден законом Украины "О труде".

В январе получим дополнительные выходные 1 и 7 числа - будем праздновать Новый год и Рождество.

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19
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